Трамп провел переговоры о смягчении тарифов с тремя странами

Трамп 2 апреля объявил о введение тарифов в отношении 183 стран и территорий. Тогда он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.