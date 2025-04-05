Трамп провел переговоры о смягчении тарифов с тремя странами
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля о возможности заключить торговые сделки, которые могли бы смягчить объявленные в их отношении пошлины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Диалог между Трампом и этими странами рассматривается как первая волна переговоров, поскольку многие государства уже разрабатывают стратегию ответных действий на тарифы Трампа, отмечает телеканал.
5 апреля The Japan Time писала, что к телефонным переговорам с Трампом готовится премьер-министр Японии Сигэру Исиба. На встрече с партийными лидерами он рассказал, что собирается принять все возможные меры, чтобы смягчить последствия американских пошлин для малых и средних компаний.
Трамп 2 апреля объявил о введение тарифов в отношении 183 стран и территорий. Тогда он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.