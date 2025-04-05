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Трамп провел переговоры о смягчении тарифов с тремя странами

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля о возможности заключить торговые сделки, которые могли бы смягчить объявленные в их отношении пошлины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Диалог между Трампом и этими странами рассматривается как первая волна переговоров, поскольку многие государства уже разрабатывают стратегию ответных действий на тарифы Трампа, отмечает телеканал.

5 апреля The Japan Time писала, что к телефонным переговорам с Трампом готовится премьер-министр Японии Сигэру Исиба. На встрече с партийными лидерами он рассказал, что собирается принять все возможные меры, чтобы смягчить последствия американских пошлин для малых и средних компаний.

Трамп 2 апреля объявил о введение тарифов в отношении 183 стран и территорий. Тогда он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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