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Коалиция из 30 стран обсудит «силы сдерживания» на Украине на следующей неделе

Британия, Франция и Украина провели встречу по гарантиям безопасности Киеву в случае прекращения огня
Ведомости

Руководители оборонных ведомств порядка 30 стран готовятся к решающим встречам на следующей неделе для координации «сил сдерживания» на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе британского министерства обороны (МО) по итогу встречи в Киеве начальника генштаба Тони Радакина с украинскими и французскими коллегам.

Лидерство в коалиции занимает Великобритания, так как страна играет «решающую роль в объединении партнеров и союзников по всему миру», заявили в британском МО. В ходе встречи 5 апреля в Киеве, по данным ведомства, основное внимание уделялось тому, как использовать нынешние возможности Украины, чтобы обеспечить стране «максимально сильные позиции в будущем».

5 апреля начальник штаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил, что он и его британский коллега обсудили варианты гарантий, которые будут предоставлены Киеву после вступления в силу соглашения о прекращении огня, пишет Le figaro. После встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил об «ощутимом прогрессе» в размещении «партнерского контингента безопасности».

На этой неделе в «коалиции желающих» пришли к выводу, что хотя бы один европейский лидер должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Финляндии Александер Стубб. В Кремле заявили, что пока не получали никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать такие переговоры.

«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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