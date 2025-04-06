Коалиция из 30 стран обсудит «силы сдерживания» на Украине на следующей неделе

Коалиция из 30 стран обсудит «силы сдерживания» на Украине на следующей неделеБритания, Франция и Украина провели встречу по гарантиям безопасности Киеву в случае прекращения огня
Руководители оборонных ведомств порядка 30 стран готовятся к решающим встречам на следующей неделе для координации «сил сдерживания» на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе британского министерства обороны (МО) по итогу встречи в Киеве начальника генштаба Тони Радакина с украинскими и французскими коллегам.
Лидерство в коалиции занимает Великобритания, так как страна играет «решающую роль в объединении партнеров и союзников по всему миру», заявили в британском МО. В ходе встречи 5 апреля в Киеве, по данным ведомства, основное внимание уделялось тому, как использовать нынешние возможности Украины, чтобы обеспечить стране «максимально сильные позиции в будущем».
5 апреля начальник штаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил, что он и его британский коллега обсудили варианты гарантий, которые будут предоставлены Киеву после вступления в силу соглашения о прекращении огня, пишет Le figaro. После встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил об «ощутимом прогрессе» в размещении «партнерского контингента безопасности».
На этой неделе в «коалиции желающих» пришли к выводу, что хотя бы один европейский лидер должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Финляндии Александер Стубб. В Кремле заявили, что пока не получали никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать такие переговоры.
«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канады.