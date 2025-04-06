Коалиция из 30 стран обсудит «силы сдерживания» на Украине на следующей неделе

На этой неделе в «коалиции желающих» пришли к выводу, что хотя бы один европейский лидер должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Финляндии Александер Стубб. В Кремле заявили, что пока не получали никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать такие переговоры.