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Стубб: Париж или Лондон должны поговорить с Путиным

Ведомости

Хотя бы один европейский лидер должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, считает глава Финляндии Александер Стубб. Его слова приводит Reuters.

По словам Стубба, к такому выводу пришла «коалиция желающих» по Украине.

«Говорить с Путиным должна Франция или Великобритания», – сказал финский президент (цитата по ТАСС).

В июне 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хотел бы продолжить диалог с Путиным. Тогда он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций.

27 марта Le Figaro писала, что несколько участников саммита «коалиции желающих» в Париже 27 марта выступили против отмены антироссийских санкций, введенных Европейским союзом (ЕС). Макрон заявлял, что «слишком рано» говорить об отмене санкций. Это будет зависеть «от выбора России соблюдать международное право», отмечал он. Со словами французского президента согласился премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту» на территории республики. В частности, он упомянул Францию и Британию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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