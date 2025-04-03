Стубб: Париж или Лондон должны поговорить с Путиным
Хотя бы один европейский лидер должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, считает глава Финляндии Александер Стубб. Его слова приводит Reuters.
По словам Стубба, к такому выводу пришла «коалиция желающих» по Украине.
«Говорить с Путиным должна Франция или Великобритания», – сказал финский президент (цитата по ТАСС).
В июне 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хотел бы продолжить диалог с Путиным. Тогда он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций.
27 марта Le Figaro писала, что несколько участников саммита «коалиции желающих» в Париже 27 марта выступили против отмены антироссийских санкций, введенных Европейским союзом (ЕС). Макрон заявлял, что «слишком рано» говорить об отмене санкций. Это будет зависеть «от выбора России соблюдать международное право», отмечал он. Со словами французского президента согласился премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
28 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту» на территории республики. В частности, он упомянул Францию и Британию.