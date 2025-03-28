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Зеленский анонсировал переговоры по вопросу отправки «миротворцев» на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в течение недели в Киеве срочной встречи в узком кругу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту» на территории республики.

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что на встречу приедут представители генштабов зарубежных стран. Также запланирована встреча на уровне советников по национальной безопасности.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». При этом французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине в рамках миротворческой операции «коалиции желающих», так как это чревато прямым столкновением с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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