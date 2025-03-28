Зеленский анонсировал переговоры по вопросу отправки «миротворцев» на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в течение недели в Киеве срочной встречи в узком кругу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту» на территории республики.
«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут», – сказал Зеленский.
Он уточнил, что на встречу приедут представители генштабов зарубежных стран. Также запланирована встреча на уровне советников по национальной безопасности.
27 марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». При этом французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными.
После этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине в рамках миротворческой операции «коалиции желающих», так как это чревато прямым столкновением с Россией.