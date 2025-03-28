Зеленский анонсировал переговоры по вопросу отправки «миротворцев» на Украину

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». При этом французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными.