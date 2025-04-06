Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию

Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революциюАкции против политики Трампа проходят во всех штатах
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что протесты в США могут быть попыткой «глубинного государства» устроить цветную революцию. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Дмитриева, протесты hands off («руки прочь») настолько хорошо организованы, что возникает вопрос, не является ли их проведение применением глубинным правительством тактики «цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить ее дома».
В ходе митинга в США против американского лидера Дональда Трампа член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин вновь заявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс его импичмента.
Как сообщает Associated Press, акции протеста под лозунгом «руки прочь» против политики, проводимой администрацией Трампа, были организованы во всех штатах США. По всей стране проходит около 1200 демонстраций, их проводят более чем 150 общественных групп.
Организаторы называют акции ответом на «враждебный захват власти» и нападение на права и свободы американцев. Участники митингов выступают против действий американской администрации по увольнению госслужащих, закрытию федеральных агентств, депортации нелегальных мигрантов, сокращению финансирования сферы здравоохранения и др.