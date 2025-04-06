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Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию

Акции против политики Трампа проходят во всех штатах
Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что протесты в США могут быть попыткой «глубинного государства» устроить цветную революцию. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Дмитриева, протесты hands off («руки прочь») настолько хорошо организованы, что возникает вопрос, не является ли их проведение применением глубинным правительством тактики «цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить ее дома».

В ходе митинга в США против американского лидера Дональда Трампа член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин вновь заявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс его импичмента. 

Как сообщает Associated Press, акции протеста под лозунгом «руки прочь» против политики, проводимой администрацией Трампа, были организованы во всех штатах США. По всей стране проходит около 1200 демонстраций, их проводят более чем 150 общественных групп.

Организаторы называют акции ответом на «враждебный захват власти» и нападение на права и свободы американцев. Участники митингов выступают против действий американской администрации по увольнению госслужащих, закрытию федеральных агентств, депортации нелегальных мигрантов, сокращению финансирования сферы здравоохранения и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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