Премьер-министр Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил полевой лагерь МЧС РФ в городе Мандалай, чтобы лично ознакомиться с работой российских специалистов и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В МЧС рассказали, что в ходе своего визита Хлайн осмотрел мобильный госпиталь и пообщался с врачами.
Сотрудники ведомства рассказали премьер-министру о ходе поисково-спасательных работ, взаимодействии с коллегами и международными группами спасателей и гуманитарной помощи, которая была доставлена в республику авиацией МЧС.
В ведомстве сообщили, что за все время проведения работ помощь была оказана более 200 гражданам. В ближайшее время в республику будет направлено еще три спецборта РФ с сотней тонн гуманитарного груза.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным оценкам экспертов, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) уточняла, что эпицентр находился всего в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. После основного толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.
Стихийное бедствие затронуло не только Мьянму, но и соседний Таиланд. В Бангкоке, столице страны, обрушился строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.
Для помощи пострадавшим в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС России. К спасательной операции привлечены 264 российских специалиста. Они занимаются разбором завалов и оказанием медицинской помощи.