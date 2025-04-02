Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
В результате мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта, погибло более 3000 человек, сообщает агентство Xinhua.
По информации агентства, на данный момент известно о 3003 погибших, 4515 раненных и 351 пропавшем без вести.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Согласно разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.
В Мьянме объявлен недельный национальный траур. Национальный флаг страны будет приспущен до 6 апреля.