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Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек

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В результате мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта, погибло более 3000 человек, сообщает агентство Xinhua.

По информации агентства, на данный момент известно о 3003 погибших, 4515 раненных и 351 пропавшем без вести.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Согласно разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур. Национальный флаг страны будет приспущен до 6 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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