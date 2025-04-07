Трамп готов пойти на сделку с КНР только при устранении торгового дефицита
Сделка США с Китайской Народной Республикой (КНР) возможна исключительно при условии устранения торгового дефицита у американской стороны, заявил президент США Дональд Трамп прессе. Видеозапись его общения с журналистами опубликована на Youtube-канале Fox.
По словам Трампа, США ежегодно теряют «из-за Китая» сотни миллиардов долларов.
«Если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом», – сказал американский лидер.
Президент США добавил, что в настоящее время Китай «несет большой урон, поскольку все знают, что мы правы».
6 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что в первые месяцы второго срока президента США Дональда Трампа Китай намеревался договориться с его администрацией о глобальной сделке. Теперь же, после введения пошлин, страна готовится к полноценной торговой войне.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Ставка для Китая составит 34%. 4 апреля китайское министерство торговли сообщило об ответных пошлинах в размере 34% на весь импорт из США. Были также установлены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право на поставки в Китай шести связанных с Вашингтоном фирм.