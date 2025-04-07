Трамп готов пойти на сделку с КНР только при устранении торгового дефицита

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Ставка для Китая составит 34%. 4 апреля китайское министерство торговли сообщило об ответных пошлинах в размере 34% на весь импорт из США. Были также установлены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право на поставки в Китай шести связанных с Вашингтоном фирм.