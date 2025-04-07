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Трамп готов пойти на сделку с КНР только при устранении торгового дефицита

Ведомости

Сделка США с Китайской Народной Республикой (КНР) возможна исключительно при условии устранения торгового дефицита у американской стороны, заявил президент США Дональд Трамп прессе. Видеозапись его общения с журналистами опубликована на Youtube-канале Fox.

По словам Трампа, США ежегодно теряют «из-за Китая» сотни миллиардов долларов.

«Если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом», – сказал американский лидер.

Президент США добавил, что в настоящее время Китай «несет большой урон, поскольку все знают, что мы правы».

6 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что в первые месяцы второго срока президента США Дональда Трампа Китай намеревался договориться с его администрацией о глобальной сделке. Теперь же, после введения пошлин, страна готовится к полноценной торговой войне.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Ставка для Китая составит 34%. 4 апреля китайское министерство торговли сообщило об ответных пошлинах в размере 34% на весь импорт из США. Были также установлены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право на поставки в Китай шести связанных с Вашингтоном фирм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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