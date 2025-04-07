Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Российский премьер, подчеркнул, что визит Турчина в РФ после его назначения на должность является еще одним подтверждением «особого характера отношений» между странами. Он также отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание укреплению торгово-экономических отношений с республикой. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 г. и достиг новых рекордных показателей – 4,5 трлн руб.