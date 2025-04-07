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Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Ведомости

Для защиты взаимной торговли и инвестиций от санкций Россия и Белоруссия полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Турчиным.

По информации Мишустина, финансовые расчеты были переведены в нацвалюты на 95%.

Российский премьер, подчеркнул, что визит Турчина в РФ после его назначения на должность является еще одним подтверждением «особого характера отношений» между странами. Он также отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание укреплению торгово-экономических отношений с республикой. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 г. и достиг новых рекордных показателей – 4,5 трлн руб.

В своем вступительном слове Мишустин также сообщил, что страны планируют ускорить реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности. Прорабатываются также инициативы в высокотехнологичных областях. В частности, в сферах искусственного интеллекта, цифровых экосистем, использования больших данных и беспилотных автоматических систем.

Особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству. Речь идет о вопросах образования в интересах подготовки профессиональных кадров для России и Белоруссии.

10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил руководителя Минского облисполкома Турчина на должность премьер-министра республики. Визит в Россию стал его первым в новом статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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