Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Для защиты взаимной торговли и инвестиций от санкций Россия и Белоруссия полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Турчиным.
По информации Мишустина, финансовые расчеты были переведены в нацвалюты на 95%.
Российский премьер, подчеркнул, что визит Турчина в РФ после его назначения на должность является еще одним подтверждением «особого характера отношений» между странами. Он также отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание укреплению торгово-экономических отношений с республикой. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 6% относительно 2023 г. и достиг новых рекордных показателей – 4,5 трлн руб.
В своем вступительном слове Мишустин также сообщил, что страны планируют ускорить реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности. Прорабатываются также инициативы в высокотехнологичных областях. В частности, в сферах искусственного интеллекта, цифровых экосистем, использования больших данных и беспилотных автоматических систем.
Особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству. Речь идет о вопросах образования в интересах подготовки профессиональных кадров для России и Белоруссии.
10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил руководителя Минского облисполкома Турчина на должность премьер-министра республики. Визит в Россию стал его первым в новом статусе.