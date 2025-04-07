Путин подписал закон о запрете навязывания потребителям дополнительных услуг
С 1 сентября 2025 г. в России вступает в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг без их согласия. Документ подписал президент Владимир Путин.
Согласно новым нормам, продавцы смогут предложить дополнительные услуги только при наличии письменного согласия клиента. При этом автоматическая установка галочек или иных отметок о согласии не будет считаться действительным подтверждением.
Также вводится запрет на предложения дополнительных услуг до момента заключения договора на основные товары или услуги. Закон предоставляет потребителям право отказаться от навязанных трат и вернуть деньги, если оплата уже была произведена без согласия. Возврат средств должен быть осуществлен в течение трех дней после предъявления соответствующего требования.
Председатель ГД Вячеслав Володин при рассмотрении этого законопроекта в парламенте отмечал, что граждане часто жаловались на навязывание платных допуслуг. Чаще всего с этим сталкивались при оформлении банковских продуктов, покупке билетов на транспорт, посещении автосалонов, а также при подключении связи и оформлении подписок.