Путин подписал закон о запрете навязывания потребителям дополнительных услуг

Председатель ГД Вячеслав Володин при рассмотрении этого законопроекта в парламенте отмечал, что граждане часто жаловались на навязывание платных допуслуг. Чаще всего с этим сталкивались при оформлении банковских продуктов, покупке билетов на транспорт, посещении автосалонов, а также при подключении связи и оформлении подписок.