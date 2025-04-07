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Путин подписал закон о запрете навязывания потребителям дополнительных услуг

Ведомости

С 1 сентября 2025 г. в России вступает в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг без их согласия. Документ подписал президент Владимир Путин.

Согласно новым нормам, продавцы смогут предложить дополнительные услуги только при наличии письменного согласия клиента. При этом автоматическая установка галочек или иных отметок о согласии не будет считаться действительным подтверждением.

Также вводится запрет на предложения дополнительных услуг до момента заключения договора на основные товары или услуги. Закон предоставляет потребителям право отказаться от навязанных трат и вернуть деньги, если оплата уже была произведена без согласия. Возврат средств должен быть осуществлен в течение трех дней после предъявления соответствующего требования.

Председатель ГД Вячеслав Володин при рассмотрении этого законопроекта в парламенте отмечал, что граждане часто жаловались на навязывание платных допуслуг. Чаще всего с этим сталкивались при оформлении банковских продуктов, покупке билетов на транспорт, посещении автосалонов, а также при подключении связи и оформлении подписок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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