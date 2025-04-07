Хуситы ударили по военному объекту в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
Он уточнил, что объект был атакован с помощью беспилотника. Хуситы также ударили по двум американским эсминцам в Красном море с применением крылатых ракет и дронов.
2 апреля телеканал Al Masirah сообщил, что вооруженные силы США атаковали несколько целей в йеменских провинциях Эль-Ходейда, Саада и Хаджа, находящихся под контролем шиитского движения «Ансар Аллах». Серия американских ударов по позициям хуситов началась 15 марта по приказу президента США Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявляло, что эти действия направлены на защиту американских интересов и обеспечение безопасности судоходства.
В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, находившийся в северной части Красного моря. Для удара использовались ракеты и беспилотники, но данных о повреждениях корабля не поступало.
Движение «Ансар Аллах» совершает атаки на связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На этом фоне западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.