Хуситы ударили по военному объекту в районе Тель-Авива

Движение «Ансар Аллах» совершает атаки на связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На этом фоне западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.