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Хуситы ударили по военному объекту в районе Тель-Авива

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он уточнил, что объект был атакован с помощью беспилотника. Хуситы также ударили по двум американским эсминцам в Красном море с применением крылатых ракет и дронов.

2 апреля телеканал Al Masirah сообщил, что вооруженные силы США атаковали несколько целей в йеменских провинциях Эль-Ходейда, Саада и Хаджа, находящихся под контролем шиитского движения «Ансар Аллах». Серия американских ударов по позициям хуситов началась 15 марта по приказу президента США Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявляло, что эти действия направлены на защиту американских интересов и обеспечение безопасности судоходства.

В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, находившийся в северной части Красного моря. Для удара использовались ракеты и беспилотники, но данных о повреждениях корабля не поступало.

Движение «Ансар Аллах» совершает атаки на связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На этом фоне западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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