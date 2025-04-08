В Кремле назвали позором возможное уничтожение военных памятников в Латвии
Уничтожение монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей является позором для страны, которая принимает такое решение. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что власти Латвии прорабатывают планы массовой ликвидации расположенных на территории республики военных мемориалов.
«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, – это, наверное, позор для страны. И горе тому народу, который воюет со своей историей», – сказал Песков.
7 апреля СВР сообщила, что латвийские власти в преддверии 80-летия Дня Победы намерены избавиться от примерно трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Для этого, утверждает служба, будут проведены фиктивные археологические исследования, которые должны опровергнуть наличие под мемориалами массовых захоронений бойцов. Начать планируется с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге, заявили в СВР.