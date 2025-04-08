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В Кремле назвали позором возможное уничтожение военных памятников в Латвии

Ведомости

Уничтожение монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей является позором для страны, которая принимает такое решение. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что власти Латвии прорабатывают планы массовой ликвидации расположенных на территории республики военных мемориалов.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, – это, наверное, позор для страны. И горе тому народу, который воюет со своей историей», – сказал Песков.

7 апреля СВР сообщила, что латвийские власти в преддверии 80-летия Дня Победы намерены избавиться от примерно трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Для этого, утверждает служба, будут проведены фиктивные археологические исследования, которые должны опровергнуть наличие под мемориалами массовых захоронений бойцов. Начать планируется с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге, заявили в СВР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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