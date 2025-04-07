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СВР: власти Латвии планируют массовое уничтожение советских мемориалов

Ведомости

Латвийские власти прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов, чтобы «омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы». Начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ, сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, власти Латвии хотят «в максимально сжатые сроки» избавиться от порядка трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Для этого якобы предусмотрено проведение фиктивных археологических исследований, которые должны опровергнуть наличие под мемориалами массовых захоронений бойцов. СВР обвинила власти Латвии в «пещерной русофобии».

В 2022 г. власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести монументы, посвященные героям Второй мировой войны. В августе того же года в Риге начался демонтаж памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября 2022 г. власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Кроме того, в апреле 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы. Президент Владимир Путин говорил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос мемориалов, посвященных советским воинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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