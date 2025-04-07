В 2022 г. власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести монументы, посвященные героям Второй мировой войны. В августе того же года в Риге начался демонтаж памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября 2022 г. власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Кроме того, в апреле 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы. Президент Владимир Путин говорил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос мемориалов, посвященных советским воинам.