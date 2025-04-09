Захарова: пошлины – один из традиционных способов ведения дел в США

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.