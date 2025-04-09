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Трамп: США получают $2 млрд в день благодаря пошлинам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после введения зеркальных пошлин на торговых партнеров страна ежедневно получает почти $2 млрд, и находится в стабильном и уверенном положении.

«Мы получаем почти $2 млрд в день от тарифов – $2 млрд в день, и у нас все очень хорошо», – сказал Трамп в своем выступлении в Белом доме. – Деньги поступают в объемах, которых мы никогда раньше не видели».

Трамп отметил, что многие страны обращаться к Вашингтону с предложениями заключить торговые сделки.

По его словам, более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией после того, как он ввел тарифы на прошлой неделе.

«Сейчас сюда летят представители Японии, чтобы заключить сделку. Представители Южной Кореи тоже летят сюда, чтобы заключить соглашение. И другие страны тоже летят сюда», – добавил он.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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