Трамп: США получают $2 млрд в день благодаря пошлинам
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после введения зеркальных пошлин на торговых партнеров страна ежедневно получает почти $2 млрд, и находится в стабильном и уверенном положении.
«Мы получаем почти $2 млрд в день от тарифов – $2 млрд в день, и у нас все очень хорошо», – сказал Трамп в своем выступлении в Белом доме. – Деньги поступают в объемах, которых мы никогда раньше не видели».
Трамп отметил, что многие страны обращаться к Вашингтону с предложениями заключить торговые сделки.
По его словам, более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией после того, как он ввел тарифы на прошлой неделе.
«Сейчас сюда летят представители Японии, чтобы заключить сделку. Представители Южной Кореи тоже летят сюда, чтобы заключить соглашение. И другие страны тоже летят сюда», – добавил он.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.