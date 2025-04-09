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Песков разъяснил статус планируемых визитов Си Цзиньпина и Моди в Россию

Ведомости

Визиты в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будут проходить по случаю празднования 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать. Будет отдельный визит Си Цзиньпина. Но все вместе [лидеры] будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и на военном параде», – сказал Песков.

1 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Российский лидер первым делом после приветствия попросил дипломата передать «дружеский привет» Си Цзиньпину, который должен посетить Россию на 80-летие Победы. Здесь, заверил Путин, он станет «основным гостем» на мероприятиях и его также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко также сообщил, что у Моди есть приглашение на парад 9 мая в Москве, его визит готовится.

Посетить Россию по случаю Дня Победы запланировали президенты Белоруссии, Узбекистана, Буркина-Фасо, Сербии и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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