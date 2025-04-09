Песков разъяснил статус планируемых визитов Си Цзиньпина и Моди в Россию
Визиты в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будут проходить по случаю празднования 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать. Будет отдельный визит Си Цзиньпина. Но все вместе [лидеры] будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и на военном параде», – сказал Песков.
1 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Российский лидер первым делом после приветствия попросил дипломата передать «дружеский привет» Си Цзиньпину, который должен посетить Россию на 80-летие Победы. Здесь, заверил Путин, он станет «основным гостем» на мероприятиях и его также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко также сообщил, что у Моди есть приглашение на парад 9 мая в Москве, его визит готовится.
Посетить Россию по случаю Дня Победы запланировали президенты Белоруссии, Узбекистана, Буркина-Фасо, Сербии и др.