Песков разъяснил статус планируемых визитов Си Цзиньпина и Моди в Россию

«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать. Будет отдельный визит Си Цзиньпина. Но все вместе [лидеры] будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и на военном параде», – сказал Песков.