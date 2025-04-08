Премьер-министра Индии ожидают на параде Победы в Москве
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне готовится. Об этом сообщил журналистам замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», – ответил Руденко на вопрос об участии Моди в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Приглашения были направлены еще множеству зарубежных политиков. В частности, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику и многим другим.
Ранее стало известно, что визиты в Россию на празднование Дня Победы запланировали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Сербии Александр Вучич и др.