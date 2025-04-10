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Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США

Ведомости

В ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, Китай немедленно ограничит импорт голливудских фильмов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национального управления по делам кинематографа страны.

По данным агентства, такой ход китайской стороны позволит еще больше снизить спрос на американские фильмы. С 1994 г. Пекин покупает лишь 10 голливудских кинолент в год. Вместе с тем Китай является вторым по величине кинорынком мира.

Голливудские фильмы составляют 5% от общих кассовых сборов на китайском рынке. Поэтому кинопродюсер и автор книги «Кормление дракона: внутри дилеммы на триллион долларов, стоящей перед Голливудом, НБА и американским бизнесом» Крис Фентон считает этот шаг «громким способом заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для Китая».

9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».

Днем раннее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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