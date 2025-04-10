Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США
В ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, Китай немедленно ограничит импорт голливудских фильмов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национального управления по делам кинематографа страны.
По данным агентства, такой ход китайской стороны позволит еще больше снизить спрос на американские фильмы. С 1994 г. Пекин покупает лишь 10 голливудских кинолент в год. Вместе с тем Китай является вторым по величине кинорынком мира.
Голливудские фильмы составляют 5% от общих кассовых сборов на китайском рынке. Поэтому кинопродюсер и автор книги «Кормление дракона: внутри дилеммы на триллион долларов, стоящей перед Голливудом, НБА и американским бизнесом» Крис Фентон считает этот шаг «громким способом заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для Китая».
9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».
Днем раннее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.