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Bloomberg: поставки нефти из США в Китай сократятся почти до нуля из-за пошлин

Ведомости

Поставки нефти из США в Китай в ближайшее время могут сократиться почти до нуля на фоне резкого обострения торгового конфликта между странами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику.

После устойчивого роста поставок нефти из США в Китай в 2025 г. они сократились на фоне повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Ситуацию усугубили ответные меры Пекина, который увеличил тарифы на американский импорт до 84%, США повысили пошлины на китайские товары до 125%.

«Поскольку Китай ввел 84%-ные пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти в два раза – на $51 за баррель по сравнению с $61 за баррель WTI», – заявил руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa Иван Мэтьюз.

Аналитик также добавил, что такая ситуация делает переработку американской нефти нерентабельной для китайских заводов, так как повышенная себестоимость поставок лишает НПЗ возможности обеспечивать прибыльную переработку и конкурентоспособную цену конечной продукции.

Китай в ответ на очередное поднятие Трампом импортных пошлин для него до 104% решил поднять их со своей стороны до 84%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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