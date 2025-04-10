Bloomberg: поставки нефти из США в Китай сократятся почти до нуля из-за пошлин
Поставки нефти из США в Китай в ближайшее время могут сократиться почти до нуля на фоне резкого обострения торгового конфликта между странами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику.
После устойчивого роста поставок нефти из США в Китай в 2025 г. они сократились на фоне повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Ситуацию усугубили ответные меры Пекина, который увеличил тарифы на американский импорт до 84%, США повысили пошлины на китайские товары до 125%.
«Поскольку Китай ввел 84%-ные пошлины на товары из США, стоимость американской нефти вырастет почти в два раза – на $51 за баррель по сравнению с $61 за баррель WTI», – заявил руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона в Vortexa Иван Мэтьюз.
Аналитик также добавил, что такая ситуация делает переработку американской нефти нерентабельной для китайских заводов, так как повышенная себестоимость поставок лишает НПЗ возможности обеспечивать прибыльную переработку и конкурентоспособную цену конечной продукции.
Китай в ответ на очередное поднятие Трампом импортных пошлин для него до 104% решил поднять их со своей стороны до 84%.