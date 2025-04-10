ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину после перемирия
После наступления мира на Украине страны Евросоюза и НАТО могут направить туда войска. Формат обсуждается разный – от наблюдателей до сил сдерживания. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, обсуждение продолжается и мнения участников различаются.
«Ряд стран готовы участвовать, ряд – нет. Но главный вопрос в том, какие силы и возможности нам понадобятся, если будет мир», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
Глава европейской дипломатии отметила, что рассматриваются различные форматы – от мониторинговой и миротворческой миссий до миссии усиления и сдерживания.
10 апреля Politico сообщил, что Киев передал западным союзникам так называемый «список желаний», в котором указаны пожелания по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что около 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих.