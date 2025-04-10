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ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину после перемирия

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После наступления мира на Украине страны Евросоюза и НАТО могут направить туда войска. Формат обсуждается разный – от наблюдателей до сил сдерживания. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, обсуждение продолжается и мнения участников различаются.

«Ряд стран готовы участвовать, ряд – нет. Но главный вопрос в том, какие силы и возможности нам понадобятся, если будет мир», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии отметила, что рассматриваются различные форматы – от мониторинговой и миротворческой миссий до миссии усиления и сдерживания.

10 апреля Politico сообщил, что Киев передал западным союзникам так называемый «список желаний», в котором указаны пожелания по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что около 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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