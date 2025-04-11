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Reuters: на Украине подтвердили начало подготовки к выборам

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На Украине стартовала подготовка к будущим выборам, но процесс находится на начальной стадии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

По информации агентства, после завершения конфликта Украине потребуется принять новый закон. В нем будут определены сроки и порядок проведения голосования. Как отметил спикер Рады, чиновники и эксперты уже занимаются обсуждением этого вопроса, но работа над конкретным проектом документа пока не ведется.

Кроме того, до сих пор нет ясности относительно последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. При этом Стефанчук подчеркнул, что одновременное проведение всех трех типов выборов представляется нереалистичным.

30 марта британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники сообщило, что выборы на Украине могут состояться уже этим летом, а самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля. Но позже эту информацию опроверг глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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