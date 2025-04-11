Reuters: на Украине подтвердили начало подготовки к выборам

По информации агентства, после завершения конфликта Украине потребуется принять новый закон. В нем будут определены сроки и порядок проведения голосования. Как отметил спикер Рады, чиновники и эксперты уже занимаются обсуждением этого вопроса, но работа над конкретным проектом документа пока не ведется.