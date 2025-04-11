Reuters: на Украине подтвердили начало подготовки к выборам
На Украине стартовала подготовка к будущим выборам, но процесс находится на начальной стадии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.
По информации агентства, после завершения конфликта Украине потребуется принять новый закон. В нем будут определены сроки и порядок проведения голосования. Как отметил спикер Рады, чиновники и эксперты уже занимаются обсуждением этого вопроса, но работа над конкретным проектом документа пока не ведется.
Кроме того, до сих пор нет ясности относительно последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. При этом Стефанчук подчеркнул, что одновременное проведение всех трех типов выборов представляется нереалистичным.