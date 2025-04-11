Переговоры Путина и Уиткоффа длятся уже более трех часов

Нынешний визит Уиткоффа в Россию стал третьим по счету после возвращения Трампа в Белый дом. 11 февраля спецпредставитель посетил страну после освобождения Москвой гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта Уиткофф прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.