Переговоры Путина и Уиткоффа длятся уже более трех часов
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа длится уже свыше трех часов. Об этом пишет «РИА Новости».
Переговоры проходят в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждают вопросы урегулирования российско-украинского конфликта.
По итогам встречи Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская администрация обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать.
Нынешний визит Уиткоффа в Россию стал третьим по счету после возвращения Трампа в Белый дом. 11 февраля спецпредставитель посетил страну после освобождения Москвой гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта Уиткофф прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.