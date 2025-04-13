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Средства ПВО ликвидировали два БПЛА над Брянской и Курской областями

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территориями Брянской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале заявил, что над территорией региона силами ПВО был ликвидирован реактивный вражеский БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее 13 апреля Богомаз писал, что вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей. Украинский беспилотник также атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. При атаке была повреждена кровля производственного здания.

В ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов самолетного типа над двумя регионами РФ. Из них 12 БПЛА сбили над Ростовской областью и один – над Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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