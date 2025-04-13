Средства ПВО ликвидировали два БПЛА над Брянской и Курской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территориями Брянской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале заявил, что над территорией региона силами ПВО был ликвидирован реактивный вражеский БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее 13 апреля Богомаз писал, что вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей. Украинский беспилотник также атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. При атаке была повреждена кровля производственного здания.
В ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов самолетного типа над двумя регионами РФ. Из них 12 БПЛА сбили над Ростовской областью и один – над Белгородской.