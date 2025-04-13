Средства ПВО ликвидировали два БПЛА над Брянской и Курской областями

Ранее 13 апреля Богомаз писал, что вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей. Украинский беспилотник также атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. При атаке была повреждена кровля производственного здания.