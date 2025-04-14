Зеленский признался, что не знает, как вернуть потерянные территории
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть территории, контроль над которыми установила Россия, но не знает как это сделать. Об этом он заявил в интервью CBS.
«Мы вернем их обратно. Когда или как, я не могу сказать», – отметил Зеленский.
3 апреля президент Украины допустил поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, чтобы их возвращение произошло со временем дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Киев никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По мнению Зеленского, «справедливый мир» будет возможен лишь тогда, когда эти территории будут возвращены.
В марте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории в рамках любого мирного соглашения. Он заметил, что Украина и Россия должны быть готовы пойти на «тяжелые вещи» для урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля говорил, что территории, которые стали субъектами России в 2022 г., являются неотъемлемой частью страны и это «абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт».