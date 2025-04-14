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Зеленский признался, что не знает, как вернуть потерянные территории

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть территории, контроль над которыми установила Россия, но не знает как это сделать. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Мы вернем их обратно. Когда или как, я не могу сказать», – отметил Зеленский.

3 апреля президент Украины допустил поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, чтобы их возвращение произошло со временем дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Киев никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По мнению Зеленского, «справедливый мир» будет возможен лишь тогда, когда эти территории будут возвращены.

В марте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории в рамках любого мирного соглашения. Он заметил, что Украина и Россия должны быть готовы пойти на «тяжелые вещи» для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля говорил, что территории, которые стали субъектами России в 2022 г., являются неотъемлемой частью страны и это «абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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