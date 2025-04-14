Зеленский признался, что не знает, как вернуть потерянные территории

3 апреля президент Украины допустил поиск компромисса по вопросу утраченных территорий, чтобы их возвращение произошло со временем дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Киев никогда не признает бывшие украинские территории российскими. По мнению Зеленского, «справедливый мир» будет возможен лишь тогда, когда эти территории будут возвращены.