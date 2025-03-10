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Рубио: Украине придется уступить территории в рамках мирного соглашения

Ведомости

Киеву придется уступить территории в рамках любого мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает The New York Times.

«Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 г.», – сказал он. По словам Рубио, Украина и Россия должны быть готовы пойти на «тяжелые вещи» для урегулирования конфликта.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение». При этом он заявил, что согласится на прекращение огня только после «надежных гарантий безопасности».

Украинский лидер допускал ранее, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце февраля сообщил, что территории, которые стали субъектами РФ в 2022 г., – являются неотъемлемой частью России и это «абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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