Рубио: Украине придется уступить территории в рамках мирного соглашения
Киеву придется уступить территории в рамках любого мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает The New York Times.
«Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 г.», – сказал он. По словам Рубио, Украина и Россия должны быть готовы пойти на «тяжелые вещи» для урегулирования конфликта.
3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение». При этом он заявил, что согласится на прекращение огня только после «надежных гарантий безопасности».
Украинский лидер допускал ранее, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце февраля сообщил, что территории, которые стали субъектами РФ в 2022 г., – являются неотъемлемой частью России и это «абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт».