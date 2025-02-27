В Кремле заявили о неоспоримости принадлежности России новых территорий
Принадлежность России ее новых территорий – неоспоримый и необсуждаемый факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителю Кремля рассказали об ироничном совете президента США Дональда Трампа журналистам, которые спросили его о возвращении территорий Украине. Американски лидер предложил им пойти и попробовать отвоевать их самим. Песков признался, что не знаком с этим диалогом.
«Но те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны и являются неотъемлемой частью нашей страны России, – вот это абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт», – подчеркнул он.
27 февраля Трамп сообщил прессе, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, контролируемых Россией. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трамп понимает, что требовать от РФ территориальных уступок будет сложно. Дипломат отметила, что позиция американского лидера напрямую соотносится с позицией главы МИД Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, писал ТАСС.
13 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории частью России. В ноябре прошлого года Politico сообщала, что США при администрации Трампа планируют указать Киеву на необходимость «серьезных территориальных уступок» для свободы и независимости оставшихся территорий.
Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область стали частью РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов.