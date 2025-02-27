В Кремле заявили о неоспоримости принадлежности России новых территорий

27 февраля Трамп сообщил прессе, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, контролируемых Россией. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трамп понимает, что требовать от РФ территориальных уступок будет сложно. Дипломат отметила, что позиция американского лидера напрямую соотносится с позицией главы МИД Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, писал ТАСС.