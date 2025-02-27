Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле заявили о неоспоримости принадлежности России новых территорий

Ведомости

Принадлежность России ее новых территорий – неоспоримый и необсуждаемый факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителю Кремля рассказали об ироничном совете президента США Дональда Трампа журналистам, которые спросили его о возвращении территорий Украине. Американски лидер предложил им пойти и попробовать отвоевать их самим. Песков признался, что не знаком с этим диалогом.

«Но те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны и являются неотъемлемой частью нашей страны России, – вот это абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт», – подчеркнул он.

27 февраля Трамп сообщил прессе, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, контролируемых Россией. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трамп понимает, что требовать от РФ территориальных уступок будет сложно. Дипломат отметила, что позиция американского лидера напрямую соотносится с позицией главы МИД Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, писал ТАСС.

13 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории частью России. В ноябре прошлого года Politico сообщала, что США при администрации Трампа планируют указать Киеву на необходимость «серьезных территориальных уступок» для свободы и независимости оставшихся территорий.

Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область стали частью РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных