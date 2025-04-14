МИД Ирана: договор о партнерстве с Россией направят в меджлис в ближайшее время
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет направлен в меджлис (парламент) в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи на пресс-конференции, пишет ТАСС.
Дипломат уточнил, что проект уже был утвержден и направлен в правительственную комиссию.
Договор был подписан президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Он затрагивает сферы, которые связаны с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В том числе, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.
27 марта Путин внес законопроект о ратификации документа в Госдуму. 8 апреля депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания ратифицировали договор.