МИД Ирана: договор о партнерстве с Россией направят в меджлис в ближайшее время

Договор был подписан президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Он затрагивает сферы, которые связаны с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В том числе, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.