Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном

После церемонии подписания договора лидеры выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он уточнил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между государствами.