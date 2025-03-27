Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из думской электронной базы.
17 января Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Соглашение должно охватить все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
После церемонии подписания договора лидеры выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он уточнил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между государствами.
Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что Россия и Иран «решили устранить препятствия» на пути торгово-экономических отношений, а договор открывает «новую главу» взаимодействия между странами.