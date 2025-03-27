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Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из думской электронной базы.

17 января Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Соглашение должно охватить все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

После церемонии подписания договора лидеры выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он уточнил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между государствами.

Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что Россия и Иран «решили устранить препятствия» на пути торгово-экономических отношений, а договор открывает «новую главу» взаимодействия между странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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