Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера, прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.
Договор был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Документ охватывает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору.
После церемонии подписания Путин отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он уточнил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между государствами.