Путин предметно не обсуждал с Уиткоффом встречу с Трампом
Президент РФ Владимир Путин предметно не обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Путин и Трамп хорошо наладили обмен информацией через спецпредставителей и такие контакты полезны и эффективны. Канал, посредством которого можно передавать позицию президентов по тем или иным вопросам, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук, отметил представитель Кремля. Он добавил, что Путин и Уиткофф обсуждали весьма сложные вопросы.
11 апреля Путин встретился с Уиткоффом. Переговоры велись в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча продлилась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров указала, что администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования и собирается их задействовать.
По итогам встречи Трамп заявил, что переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине «идет хорошо».