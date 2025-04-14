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Путин предметно не обсуждал с Уиткоффом встречу с Трампом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предметно не обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин и Трамп хорошо наладили обмен информацией через спецпредставителей и такие контакты полезны и эффективны. Канал, посредством которого можно передавать позицию президентов по тем или иным вопросам, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук, отметил представитель Кремля. Он добавил, что Путин и Уиткофф обсуждали весьма сложные вопросы.

11 апреля Путин встретился с Уиткоффом. Переговоры велись в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча продлилась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров указала, что администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования и собирается их задействовать.

По итогам встречи Трамп заявил, что переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине «идет хорошо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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