Путин предметно не обсуждал с Уиткоффом встречу с Трампом

По его словам, Путин и Трамп хорошо наладили обмен информацией через спецпредставителей и такие контакты полезны и эффективны. Канал, посредством которого можно передавать позицию президентов по тем или иным вопросам, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук, отметил представитель Кремля. Он добавил, что Путин и Уиткофф обсуждали весьма сложные вопросы.