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Песков: Европа не склонна искать пути выхода на мирные переговоры

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) склонны к тому, чтобы провоцировать продолжение боевых действий на Украине, а не к мирному урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Его слова передает «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца о том, что страна готова поставить Украине ракеты Taurus. По словам Пескова, Мерц, судя по всему, является сторонником действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта. По мнению пресс-секретаря президента, большинство лидеров европейских стран придерживаются такой же позиции.

Песков не раз говорил о том, что Европа превратилась в «партию войны». В ходе брифинга 20 марта он сообщил, что поступающие сигналы из Брюсселя и европейских столиц касаются, в первую очередь, планов по милитаризации Европы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобная позиция явно диссонирует с настроем лидеров России и США, которые стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта.

14 апреля Мерц заявил о том, что немецкая сторона при координации с коллегами из Европы готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он подчеркнул, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют подобные поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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