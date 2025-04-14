Песков: Европа не склонна искать пути выхода на мирные переговоры
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца о том, что страна готова поставить Украине ракеты Taurus. По словам Пескова, Мерц, судя по всему, является сторонником действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта. По мнению пресс-секретаря президента, большинство лидеров европейских стран придерживаются такой же позиции.
Песков не раз говорил о том, что Европа превратилась в «партию войны». В ходе брифинга 20 марта он сообщил, что поступающие сигналы из Брюсселя и европейских столиц касаются, в первую очередь, планов по милитаризации Европы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобная позиция явно диссонирует с настроем лидеров России и США, которые стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта.
14 апреля Мерц заявил о том, что немецкая сторона при координации с коллегами из Европы готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он подчеркнул, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют подобные поставки.