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Лавров: Россия не даст загнать себя в ловушку при сделке с США

Ведомости

Россия понимает, как выглядит взаимовыгодная сделка и договор, способный вовлечь страну в западню, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в настоящее время, когда США предлагает России «сделки» (по словам президента Дональда Трампа), Москва воспринимает это «в хорошем смысле».

Лавров обратил внимание, что среди российских политологов доминирует мнение, что Россия не должна допустить при восстановлении отношений новой зависимости «от условных запчастей во всех сферах, от состояния которых зависит благополучие и вообще состояние государства нашего». В частности, речь о военной, продовольственной и технологической безопасности.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ВГТРК, что контакты Москвы с командой Трампа, в том числе через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, хорошо продвигаются. При этом ожидать от них быстрых результатов не стоит, уточнил он.

11 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с Уиткоффом. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Обсуждались вопросы урегулирования на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования, и она собирается их задействовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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