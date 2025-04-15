Лавров: Россия не даст загнать себя в ловушку при сделке с США

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ВГТРК, что контакты Москвы с командой Трампа, в том числе через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, хорошо продвигаются. При этом ожидать от них быстрых результатов не стоит, уточнил он.