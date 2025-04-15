Лавров: Россия не даст загнать себя в ловушку при сделке с США
Россия понимает, как выглядит взаимовыгодная сделка и договор, способный вовлечь страну в западню, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
По его словам, в настоящее время, когда США предлагает России «сделки» (по словам президента Дональда Трампа), Москва воспринимает это «в хорошем смысле».
Лавров обратил внимание, что среди российских политологов доминирует мнение, что Россия не должна допустить при восстановлении отношений новой зависимости «от условных запчастей во всех сферах, от состояния которых зависит благополучие и вообще состояние государства нашего». В частности, речь о военной, продовольственной и технологической безопасности.
13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ВГТРК, что контакты Москвы с командой Трампа, в том числе через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, хорошо продвигаются. При этом ожидать от них быстрых результатов не стоит, уточнил он.
11 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с Уиткоффом. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Обсуждались вопросы урегулирования на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования, и она собирается их задействовать.