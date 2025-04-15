WSJ: Рубио и Келлог рекомендуют Трампу ужесточить позицию по России
Ряд высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и представителя США по Украине Кита Келлога, советуют ему быть осторожнее в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и занять более жесткую позицию насчет требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.
При этом, по словам источников газеты, Трамп, как и раньше, поддерживает спецпосланника Стива Уиткоффа. После двух встреч с Путиным в Москве Уиткофф убежден, что российский лидер хочет заключить мир. Издание отмечает также, что цель Трампа по прекращению конфликта поддерживают даже те его советники, которые выступают за более жесткий подход к Москве.
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Переговоры заняли 4,5 часа, они проходили в закрытом формате. СОбеседники обсуждали вопросы украинского урегулирования. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время визита Уиткоффа в Россию заявляла, что у администрации США есть рычаги давления для достижения мирного урегулирования, и она собирается их задействовать.
13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ВГТРК о хорошем продвижении контактов Москвы с командой Трампа, в том числе посредством Уиткоффа. При этом представитель Кремля рекомендовал не ждать от них быстрых результатов.