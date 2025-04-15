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WSJ: Рубио и Келлог рекомендуют Трампу ужесточить позицию по России

Ведомости

Ряд высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и представителя США по Украине Кита Келлога, советуют ему быть осторожнее в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и занять более жесткую позицию насчет требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

При этом, по словам источников газеты, Трамп, как и раньше, поддерживает спецпосланника Стива Уиткоффа. После двух встреч с Путиным в Москве Уиткофф убежден, что российский лидер хочет заключить мир. Издание отмечает также, что цель Трампа по прекращению конфликта поддерживают даже те его советники, которые выступают за более жесткий подход к Москве.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Переговоры заняли 4,5 часа, они проходили в закрытом формате. СОбеседники обсуждали вопросы украинского урегулирования. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время визита Уиткоффа в Россию заявляла, что у администрации США есть рычаги давления для достижения мирного урегулирования, и она собирается их задействовать.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ВГТРК о хорошем продвижении контактов Москвы с командой Трампа, в том числе посредством Уиткоффа. При этом представитель Кремля рекомендовал не ждать от них быстрых результатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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