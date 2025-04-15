WSJ: Рубио и Келлог рекомендуют Трампу ужесточить позицию по России

При этом, по словам источников газеты, Трамп, как и раньше, поддерживает спецпосланника Стива Уиткоффа. После двух встреч с Путиным в Москве Уиткофф убежден, что российский лидер хочет заключить мир. Издание отмечает также, что цель Трампа по прекращению конфликта поддерживают даже те его советники, которые выступают за более жесткий подход к Москве.