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Премьер-министр Польши заявил о намерении начать зарабатывать на помощи Украине

Ведомости

Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а намерена зарабатывать на помощи ей, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на европейском форуме новых идей (EFNI).

Туск заявил, что польская сторона больше не будет помогать Украине «наивным образом». По словам премьера, теперь и Польша «будет зарабатывать» на помощи стране, отстаивая собственные интересы и интересы компаний республики.

3 апреля Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. 2 апреля глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 заявил, что администрация страны не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии. При этом он отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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