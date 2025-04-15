Премьер-министр Польши заявил о намерении начать зарабатывать на помощи Украине
Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а намерена зарабатывать на помощи ей, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на европейском форуме новых идей (EFNI).
Туск заявил, что польская сторона больше не будет помогать Украине «наивным образом». По словам премьера, теперь и Польша «будет зарабатывать» на помощи стране, отстаивая собственные интересы и интересы компаний республики.
3 апреля Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. 2 апреля глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 заявил, что администрация страны не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии. При этом он отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.