Премьер-министр Польши заявил о намерении начать зарабатывать на помощи Украине

3 апреля Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. 2 апреля глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 заявил, что администрация страны не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии. При этом он отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.