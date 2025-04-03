Украина получила от Польши 5000 терминалов Starlink
Польша передала Украине 5000 терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что с 2022 г. всего Украина получила более 50 000 терминалов Starlink, из них больше всего от Польши – 29 500 штук.
2 апреля глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 заявил, что администрация страны не намерена отправлять войска на Украину в рамках возможной миротворческой миссии. При этом он отметил, что Польша готова стать крупнейшим бенефициаром восстановления Украины после окончания боевых действий на ее территории.