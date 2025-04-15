Сын Трампа поддержал Уиткоффа после его переговоров с РФ
Сын президента США Дональда Трампа поддержал спецпредставителя главы государства Стива Уиткоффа после его переговоров с Россией. Об этом Дональд Трамп-младший написал в X.
По его мнению, сейчас в администрации США никто так не борется за прекращение военных действия и заключение мира между Россией и Украиной, как Уиткофф. Таким образом сын президента ответил на пост с критикой в адрес спецпосланника американского лидера.
«Настоящие лидеры борются за мир», – заключил он.
Слова Трампа-младшего поддержал глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он добавил, что США повезло, что именно Уиткофф занимается этим вопросом.
11 апреля Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.
Позже в интервью Fox News спецпосланник главы США рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.