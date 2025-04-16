ЦИК согласовал передачу мандата Напсо депутату от ЛДПР
Центризбирком (ЦИК) РФ единогласным решением утвердил передачу мандата лишенного полномочий «за прогулы» депутата Госдумы Юрия Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Трансляция заседания опубликована на сайте ЦИК.
Получивший мандат депутат поблагодарил ЛДПР и лично председателя партии Леонида Слуцкого за оказанное доверие и обязался его оправдать.
3 апреля Госдума приняла решение о лишении Напсо статуса депутата. Причиной стало его длительное отсутствие на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо говорил «Ведомостям», что большую часть времени он находился либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. Он уточнил, что все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. 9 апреля Напсо обратился со вторым иском в Верховный суд в связи с досрочным лишением его мандата.
В тот же день Высший совет ЛДПР решил передать мандат Напсо Новикову, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Политолог Константин Калачев уточнил, что Новиков, состоящий в ЛДПР с 2011 г., является человеком Слуцкого.