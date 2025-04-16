ЦИК согласовал передачу мандата Напсо депутату от ЛДПР

3 апреля Госдума приняла решение о лишении Напсо статуса депутата. Причиной стало его длительное отсутствие на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо говорил «Ведомостям», что большую часть времени он находился либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. Он уточнил, что все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. 9 апреля Напсо обратился со вторым иском в Верховный суд в связи с досрочным лишением его мандата.