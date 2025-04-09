ЛДПР решила передать мандат Юрия Напсо кандидату из другой региональной группы

ЛДПР решила передать мандат Юрия Напсо кандидату из другой региональной группыДмитрий Новиков состоит в партии с 2011 года и является человеком Леонида Слуцкого
Высший совет ЛДПР решил передать мандат лишенного полномочий за прогулы депутата Госдумы Юрия Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, близкие к высшему совету. Позднее партия подтвердила эту информацию в своем Telegram-канале.
Собеседник «Ведомостей» заявил, что сложилась «очень интересная ситуация», поскольку Новиков и Напсо баллотировались в депутаты в 2021 г. в составе разных региональных групп партийного списка. При этом от следовавших за Напсо кандидатов, которые по закону «О выборах депутатов Госдумы» имели первоочередное право на мандат, не поступали письменные заявления об отказе от него, уточнил источник «Ведомостей». Предложение ЛДПР о передаче мандата должен рассмотреть Центризбирком (ЦИК).
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что за 14 лет работы в партии Новиков «последовательно прошел путь от рядового референта до руководителя департамента, работал лично с Владимиром Жириновским и перенял его бесценный опыт». «В 2024 г. он отвечал в избирательном штабе за муниципальную кампанию, и именно под его руководством было зарегистрировано рекордное количество кандидатов от ЛДПР. Тогда мы стали второй партией по количеству полученных мандатов на муниципальных выборах. Безусловно, считаем его кандидатуру достойной мандата депутата в Государственной думе от ЛДПР», – приводит слова Слуцкого пресс-служба партии. Новиков, состоящий в ЛДПР с 2011 г., является человеком Слуцкого, говорит политолог Константин Калачев.
Госдума 3 апреля в закрытом режиме лишила депутатского мандата проживающего в ОАЭ члена фракции ЛДПР Напсо, который около двух лет отсутствовал на работе, писали «Ведомости». По правилам, партия в первую очередь должна предложить перейти в Госдуму кому-то из региональной группы Напсо (№57, объединяет Краснодарский край и Ростовскую область). Новиков в 2021 г. баллотировался в депутаты Госдумы в составе региональной группы №41 списка ЛДПР (избирательные округа №199, №201, №202, №203, №204, №209, №210 Москвы). Он шел на шестом месте.
Группу возглавлял Андрей Свинцов, которому 1 июня 2022 г. достался мандат основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля того же года. Шедшие за Напсо в региональной группе №57 Евгений Кондрахин и Артур Цапенко сказали «Ведомостям», что пока не решили, обжаловать ли решение о передаче мандата Новикову. Кондрахин предложил дождаться вердикта ЦИК. Четвертый и последний кандидат из этой группы Денис Карасев сказал «Ведомостям», что ответит на вопрос об обжаловании позднее.
«После прекращения депутатских полномочий в течение 14 дней партия вправе предложить новую кандидатуру для замещения вакантного мандата из той же региональной группы списка, в которую был включен прекративший полномочия депутат», – говорит юрист Гарегин Митин. По его словам, если в данной группе не осталось желающих заместить вакантный мандат, партия вправе передать его кандидату из другой региональной группы, обосновав данное решение.
Нарушение очередности передачи мандатов уже, видимо, стало обычной практикой в текущем созыве, говорит политюрист Олег Захаров. «Пока в законе не появятся реальные гарантии исполнения "правила очередности" и санкции за его нарушение, оно так и будет оставаться чисто декларативным, хотя и конституционно обусловленным (поэтому в законе и нельзя открыто прописать правило "свободной раздачи" мандатов – это противоречит принципам, сформулированным КС)», – сказал он «Ведомостям».
Тем временем Напсо, проживающий в ОАЭ, обратился с вторым иском в Верховный суд (ВС) России в связи с досрочным лишением его мандата за прогулы. В принятии первого обращения Напсо в ВС с оспариванием требований думской комиссии по вопросам депутатской этики и об установлении наличия основания для лишения его мандата, ему было отказано 2 апреля – на следующий день после подачи. «Мы немножко погорячились просто. Комиссия [Думы] не является самостоятельным субъектом. Нужно было дождаться [постановления о досрочном сложении полномочий] и подавать один иск», – объяснял «Ведомостям» экс-депутат.
Он также заявил, что из двух лет отсутствия в Думе он «шесть месяцев находился в отпуске без содержания», а остальное время был на больничном. «У меня оформлены все больничные листы. <...> Это все было согласовано с председателем Госдумы [Вячеславом Володиным], он меня отпускал в отпуска», – подчеркнул он. Без уважительной причины, по словам Напсо, он не был в нижней палате парламента «всего шесть рабочих дней». «Ведомости» направили запрос Володину.
24 февраля, как писали «Ведомости», группа членов ЛДПР из Ростовской области, которую представлял в Думе Напсо, призвала главу Центризбиркома Эллу Памфилову взять под свой контроль вопрос о передаче думского мандата. Член фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов говорил «Ведомостям», что именно эту региональную группу основатель партии Владимир Жириновский в 2021 г. «скрупулезно выводил своей рукой».