ЛДПР решила передать мандат Юрия Напсо кандидату из другой региональной группы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что за 14 лет работы в партии Новиков «последовательно прошел путь от рядового референта до руководителя департамента, работал лично с Владимиром Жириновским и перенял его бесценный опыт». «В 2024 г. он отвечал в избирательном штабе за муниципальную кампанию, и именно под его руководством было зарегистрировано рекордное количество кандидатов от ЛДПР. Тогда мы стали второй партией по количеству полученных мандатов на муниципальных выборах. Безусловно, считаем его кандидатуру достойной мандата депутата в Государственной думе от ЛДПР», – приводит слова Слуцкого пресс-служба партии. Новиков, состоящий в ЛДПР с 2011 г., является человеком Слуцкого, говорит политолог Константин Калачев.