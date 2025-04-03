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Напсо лишили мандата в закрытом режиме

За проголосовал 321 депутат, против – никто
Елена Мухаметшина
Максим Иванов

Юрия Напсо лишили мандата депутата Госдумы. За проголосовал 321 депутат, против не проголосовал никто, воздержавшихся не было. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. О выборе такого режима дискуссии при обсуждении повестки заседания предупредил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, рассказали «Ведомостям» три депутата Госдумы.

По словам одного из них, Володин мотивировал закрытое заседание «необходимостью откровенного разговора». Еще один источник добавляет, что это было решение совета Госдумы. Третий говорит, что с такой просьбой к руководству палаты обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. При этом, по словам источника «Ведомостей», Слуцкого на пленарке не было, члены фракции по вопросу не выступали.

Проект постановления о лишении Напсо полномочий комиссия по мандатным вопросам Госдумы внесла в нижнюю палату 1 апреля. До этого, 31 марта, вопрос обсуждала комиссия по вопросам депутатской этики. Один из членов комиссии, депутат Василий Пискарев говорил, что на заседании было подтверждено, что Напсо в течение двух лет проживает за границей и не участвует в пленарных заседаниях.

По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы основанием для досрочного прекращения полномочий может быть неисполнение своих обязанностей в течение 30 дней и более.

Напсо в феврале писал в своем Telegram-канале, что находится в ОАЭ на лечении, при этом продолжает исполнять свои полномочия и, в частности, встречаться с гражданами в режиме ВКС. О том что в Госдуме начали обсуждать возможность лишения полномочий Напсо, «Ведомости» писали еще 30 ноября 2023 г. Тогда же речь шла и о его коллеге по ЛДПР Борисе Пайкине, который также не бывает в Думе, говорили собеседники «Ведомостей».

Однако сейчас вопрос о лишении мандата Пайкина в Думе перестал обсуждаться. Вопрос о его судьбе задал на пленарке координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, говорит один из собеседников «Ведомостей», но глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба на него не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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