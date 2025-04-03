Напсо лишили мандата в закрытом режиме

Напсо в феврале писал в своем Telegram-канале, что находится в ОАЭ на лечении, при этом продолжает исполнять свои полномочия и, в частности, встречаться с гражданами в режиме ВКС. О том что в Госдуме начали обсуждать возможность лишения полномочий Напсо, «Ведомости» писали еще 30 ноября 2023 г. Тогда же речь шла и о его коллеге по ЛДПР Борисе Пайкине, который также не бывает в Думе, говорили собеседники «Ведомостей».