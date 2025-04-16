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СФ одобрил закон о полном запрете просветительской деятельности иноагентов

Им также ограничили финансовую поддержку
Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о полном запрете иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью.

Поправки вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 9 и 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ устанавливает полный запрет на осуществление иностранными агентами просветительской и образовательной деятельности. Также запрещается получение иноагентами муниципальной финансовой поддержки и включение их в реестр социально ориентированных НКО. В поддержку документа проголосовали 165 сенаторов, против не выступил никто.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 31 января группой депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым («Единая Россия»). 5 марта документ был принят в первом чтении, 8 апреля – во втором и третьем.

«Ведомости» писали, что в настоящее время иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность только в отношении несовершеннолетних. Согласно пояснительной записке, законопроект Пискарева и его коллег разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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