СФ одобрил закон о полном запрете просветительской деятельности иноагентов

«Ведомости» писали, что в настоящее время иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность только в отношении несовершеннолетних. Согласно пояснительной записке, законопроект Пискарева и его коллег разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран».