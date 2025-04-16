СФ одобрил закон о полном запрете просветительской деятельности иноагентов

СФ одобрил закон о полном запрете просветительской деятельности иноагентовИм также ограничили финансовую поддержку
Совет Федерации (СФ) одобрил закон о полном запрете иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью.
Поправки вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 9 и 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ устанавливает полный запрет на осуществление иностранными агентами просветительской и образовательной деятельности. Также запрещается получение иноагентами муниципальной финансовой поддержки и включение их в реестр социально ориентированных НКО. В поддержку документа проголосовали 165 сенаторов, против не выступил никто.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 31 января группой депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым («Единая Россия»). 5 марта документ был принят в первом чтении, 8 апреля – во втором и третьем.
«Ведомости» писали, что в настоящее время иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность только в отношении несовершеннолетних. Согласно пояснительной записке, законопроект Пискарева и его коллег разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран».