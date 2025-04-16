Трамп: власти Японии направились в США для обсуждения тарифов

2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составляет 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Для Японии ставка составляет 24%.