Трамп: власти Японии направились в США для обсуждения тарифов
Представители Японии прибудут в США для переговоров по вопросам тарифов и стоимости военной поддержки, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Я буду присутствовать на встрече вместе с министрами финансов и торговли», – заявил Трамп.
5 апреля премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о приготовлениях к телефонным переговорам с президентом США по поводу пошлин. Премьер подчеркнул, что намерен принять все возможные меры, чтобы смягчить последствия тарифов США для малых и средних компаний.
2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составляет 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Для Японии ставка составляет 24%.