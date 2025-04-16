Путин сравнил Илона Маска с первопроходцами в космосе
Президент Владимир Путин сравнил главу департамента эффективности государственного управления (DOGE), основателя компании SpaceX США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами в космической сфере. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития космической ядерной энергетики в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана.
«Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции – заряженные на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев», – сказал президент.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Путин сегодня в открытом режиме выступит на совещании по развитию российской космической деятельности в долгосрочной перспективе. Участвовать в мероприятии будут все ведомства, которые имеют отношение к этой отрасли.
По прибытии в университет главу государства поприветствовал ректор МГТУ Михаил Гордин, на встрече также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.