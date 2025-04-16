Путин сравнил Илона Маска с первопроходцами в космосе

«Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции – заряженные на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев», – сказал президент.