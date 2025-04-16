МИД: проверка в столичной бане не была нацелена против граждан какой-либо страны
Проверка правоохранительными органами банного комплекса «Бодрость» в Москве проводилась планово и не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявило Министерство иностранных дел (МИД) РФ «РИА Новости». В рамках этого мероприятия задержали 24 гражданина Киргизии, сообщали ранее власти республики.
Проверку в бане российские силовики провели 10 апреля в целях «поддержания безопасности и общественного порядка в столице». 59 человек были доставлены для разбирательства в правоохранительные органы. Выяснилось, что из них 25 иностранцев находились в России нелегально.
Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщило 13 апреля, что задержаны были 24 гражданина республики. 20 из них позже освободили, а в отношении четырех граждан было принято решение о выдворении из РФ. МИД Киргизии обратился к России с просьбой пояснить основания проведенной проверки, а также применения силовых мер в отношении граждан республики.
В российском МИД утверждают, что в ходе операции иностранцы оказали сопротивление правоохранителям, поэтому к ним были применены «соответствующие меры». Дипломаты также подчеркнули, что некоторые из граждан подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам.