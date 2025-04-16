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/ Политика

МИД: проверка в столичной бане не была нацелена против граждан какой-либо страны

Ведомости

Проверка правоохранительными органами банного комплекса «Бодрость» в Москве проводилась планово и не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявило Министерство иностранных дел (МИД) РФ «РИА Новости». В рамках этого мероприятия задержали 24 гражданина Киргизии, сообщали ранее власти республики.

Проверку в бане российские силовики провели 10 апреля в целях «поддержания безопасности и общественного порядка в столице». 59 человек были доставлены для разбирательства в правоохранительные органы. Выяснилось, что из них 25 иностранцев находились в России нелегально.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщило 13 апреля, что задержаны были 24 гражданина республики. 20 из них позже освободили, а в отношении четырех граждан было принято решение о выдворении из РФ. МИД Киргизии обратился к России с просьбой пояснить основания проведенной проверки, а также применения силовых мер в отношении граждан республики.

В российском МИД утверждают, что в ходе операции иностранцы оказали сопротивление правоохранителям, поэтому к ним были применены «соответствующие меры». Дипломаты также подчеркнули, что некоторые из граждан подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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