МИД: проверка в столичной бане не была нацелена против граждан какой-либо страны

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщило 13 апреля, что задержаны были 24 гражданина республики. 20 из них позже освободили, а в отношении четырех граждан было принято решение о выдворении из РФ. МИД Киргизии обратился к России с просьбой пояснить основания проведенной проверки, а также применения силовых мер в отношении граждан республики.