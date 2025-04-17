В ЕС надеются прояснить позицию по пошлинам на встрече Мелони с Трампом
Торговые переговорщики Европейского союза ожидают, что визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в США и ее встреча с президентом Дональдом Трампом помогут прояснить позицию американской администрации по вопросу введения пошлин. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Торговые переговорщики ЕС, работающие с администрацией Трампа, жаловались на отсутствие четких требований со стороны США», – пишет издание.
По данным FT, Мелони удалось наладить личные отношения с Трампом, который неоднократно называл ее «замечательной женщиной» и «сильным лидером». Бывший посол Италии при НАТО Стефано Стефанини отметил, что Мелони имеет преимущество перед другими европейскими посредниками, поскольку она напрямую общается с тем, кто принимает ключевые решения.
Однако мягкая позиция Италии в отношении ответных пошлин ЕС вызывает раздражение у ряда государств-членов блока. Так, дипломаты из четырех стран ЕС выразили недовольство подходом Рима. В то же время они подчеркнули, что не имеют возражений против самой поездки Мелони.
«Мы понимаем, что у нее сложились отношения с Трампом, и это может быть полезно», – заявил один из дипломатов.
Известно, что Мелони публично поддержала предложение ЕС об отмене всех пошлин на промышленные товары при условии, что США сделают аналогичный шаг. Однако, по информации дипломатов, близких к переговорам, Вашингтон пока не проявил интереса к снижению своих тарифов. По их мнению, базовая ставка в 10%, вероятно, останется неизменной.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который потом увеличился до 145%.
Американский лидер пока приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек лишился только Китай.