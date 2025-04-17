В ЕС надеются прояснить позицию по пошлинам на встрече Мелони с Трампом

Известно, что Мелони публично поддержала предложение ЕС об отмене всех пошлин на промышленные товары при условии, что США сделают аналогичный шаг. Однако, по информации дипломатов, близких к переговорам, Вашингтон пока не проявил интереса к снижению своих тарифов. По их мнению, базовая ставка в 10%, вероятно, останется неизменной.