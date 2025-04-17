Эмир Катара прибыл в Россию для переговоров с Путиным

О запланированном визите стало известно 16 апреля. В Кремле заявляли, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также лидеры могут затронуть ряд тем международной повестки.