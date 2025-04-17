Эмир Катара прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани прибыл в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
О запланированном визите стало известно 16 апреля. В Кремле заявляли, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также лидеры могут затронуть ряд тем международной повестки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин и эмир Катара обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту.
21 марта состоялся последний контакт Путина и Аль Тани. Тогда лидеры стран провели телефонный разговор. В ходе переговоров стороны, помимо вопросов по дальнейшему сотрудничеству, обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Аль Тани подтвердили, что единство, суверенитет и территориальная целостность республики необходимы.