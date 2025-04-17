Песков оценил назначение Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства
Назначение Сергея Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства является частью ротационного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается кадровых изменений, ну идет ротационный процесс, это естественно», – сказал он.
По части Союзного государства в целом Песков заявил, что оно развивается «планомерно, поступательно, это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза». Представитель Кремля добавил, что Союзное государство «не существует в вакууме» и оно является составляющей частью мирового экономического процесса – несмотря на ограничения против РФ и Белоруссии.
Заместитель госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Глазьев был назначен на пост госсекретаря 17 апреля, об этом объявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин 17 апреля назначил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде (КС). Мезенцев сменил на этом посту Александра Коновалова, который был назначен судьей КС.