Песков оценил назначение Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства

По части Союзного государства в целом Песков заявил, что оно развивается «планомерно, поступательно, это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза». Представитель Кремля добавил, что Союзное государство «не существует в вакууме» и оно является составляющей частью мирового экономического процесса – несмотря на ограничения против РФ и Белоруссии.