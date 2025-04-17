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/ Политика

Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Он сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева
Ведомости

Заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного Государства. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с Глазьевым.

Лукашенко уточнил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении Вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ», – приводятся его слова на сайте президента республики.

17 апреля Путин подписал указ о назначении генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде (КС). Мезенцев сменил на этом посту Александра Коновалова, который был назначен судьей КС.

Мезенцев родился 18 августа 1959 г. в Ленинграде. В январе 2002 г. был избран членом Совета Федерации, а с 2004 г. занимал должность зампредседателя верхней палаты парламента. До 2006 г. возглавлял комиссию Совфеда по информационной политике. В 2009 г. стал главой Иркутской области, но в мае 2012 г. Путин принял его досрочную отставку «по собственному желанию». С января 2016 г. был членом СФ от Сахалинской области. В апреле 2019 г. назначен послом РФ в Белоруссии, но 19 марта 2021 г. Путин освободил его от этих обязанностей. В тот же день был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Глазьев родился 1 января 1961 г. в Запорожье Украинской ССР. С 1999 по 2003 г. был депутатом Госдумы третьего созыва. С 2003 по 2007 г. был депутатом Госдумы четвертого созыва. В 2008 г. назначен заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества. С февраля 2009 г. по январь 2012 г. был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и РФ. В июле 2012 г. перешел на работу в администрацию президента РФ, занял пост советника главы государства. В январе 2025 г. был назначен заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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