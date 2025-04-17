Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Мезенцев родился 18 августа 1959 г. в Ленинграде. В январе 2002 г. был избран членом Совета Федерации, а с 2004 г. занимал должность зампредседателя верхней палаты парламента. До 2006 г. возглавлял комиссию Совфеда по информационной политике. В 2009 г. стал главой Иркутской области, но в мае 2012 г. Путин принял его досрочную отставку «по собственному желанию». С января 2016 г. был членом СФ от Сахалинской области. В апреле 2019 г. назначен послом РФ в Белоруссии, но 19 марта 2021 г. Путин освободил его от этих обязанностей. В тот же день был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.