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/ Политика

Путин назначил Мезенцева полномочным представителем президента в КС

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде (КС). Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, решение вступает в силу со дня его подписания.

Мезенцев, ранее занимавший должность генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил на этом посту Александра Коновалова, который был назначен судьей Конституционного суда РФ. Кандидатура Коновалова была утверждена сенаторами Совета Федерации 16 апреля в ходе тайного голосования. После этого его привела к присяге спикер СФ Валентина Матвиенко.

Мезенцеву 65 лет. В 1981 г. он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова по специальности «инженер путей сообщения». В период с 1996 по 1999 г. Мезенцев занимал должность заместителя председателя Государственного комитета России по печати. Затем он возглавил Центр стратегических разработок, покинув эту позицию в 2002 г.

В январе 2002 г. Мезенцев был избран членом Совета Федерации, а с 2004 г. занимал пост заместителя председателя верхней палаты парламента. До 2006 г. он возглавлял комиссию Совфеда по информационной политике. В 2009 г. он стал губернатором Иркутской области, но в мае 2012 г. президент Путин принял его досрочную отставку «по собственному желанию».

С января 2016 г. являлся членом СФ от Сахалинской области. В апреле 2019 г. он был назначен послом России в Белоруссии, однако 19 марта 2021 г. президент Путин освободил его от этих обязанностей. В тот же день он был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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