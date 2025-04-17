Путин назначил Мезенцева полномочным представителем президента в КС
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде (КС). Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, решение вступает в силу со дня его подписания.
Мезенцев, ранее занимавший должность генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил на этом посту Александра Коновалова, который был назначен судьей Конституционного суда РФ. Кандидатура Коновалова была утверждена сенаторами Совета Федерации 16 апреля в ходе тайного голосования. После этого его привела к присяге спикер СФ Валентина Матвиенко.
Мезенцеву 65 лет. В 1981 г. он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова по специальности «инженер путей сообщения». В период с 1996 по 1999 г. Мезенцев занимал должность заместителя председателя Государственного комитета России по печати. Затем он возглавил Центр стратегических разработок, покинув эту позицию в 2002 г.
В январе 2002 г. Мезенцев был избран членом Совета Федерации, а с 2004 г. занимал пост заместителя председателя верхней палаты парламента. До 2006 г. он возглавлял комиссию Совфеда по информационной политике. В 2009 г. он стал губернатором Иркутской области, но в мае 2012 г. президент Путин принял его досрочную отставку «по собственному желанию».
С января 2016 г. являлся членом СФ от Сахалинской области. В апреле 2019 г. он был назначен послом России в Белоруссии, однако 19 марта 2021 г. президент Путин освободил его от этих обязанностей. В тот же день он был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.