Путин назначил Мезенцева полномочным представителем президента в КС

С января 2016 г. являлся членом СФ от Сахалинской области. В апреле 2019 г. он был назначен послом России в Белоруссии, однако 19 марта 2021 г. президент Путин освободил его от этих обязанностей. В тот же день он был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.