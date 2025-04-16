Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда
В ходе пленарного заседания Совета Федерации (СФ) сенаторы тайным голосованием утвердили экс-главу Минюста и полномочного представителя главы государства в Конституционном суде Александра Коновалова на должность судьи.
После назначения на должность Коновалова привела к присяге спикер СФ Валентина Матвиенко.
Коновалов родился в 1968 г. в Ленинграде. После окончания Санкт-Петербургского государственного университета работал в органах прокуратуры города. Он является действительным государственным советником юстиции РФ. Ранее он занимал должности прокурора в Башкирии, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а также министра юстиции. С 2020 г. Коновалов служит на посту полномочного представителя российского лидера в Конституционном суде.
3 апреля председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в СФ обсудят кандидатуру Коновалова на должность судьи.