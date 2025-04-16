Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда

Коновалов родился в 1968 г. в Ленинграде. После окончания Санкт-Петербургского государственного университета работал в органах прокуратуры города. Он является действительным государственным советником юстиции РФ. Ранее он занимал должности прокурора в Башкирии, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а также министра юстиции. С 2020 г. Коновалов служит на посту полномочного представителя российского лидера в Конституционном суде.