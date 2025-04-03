Сенаторы обсудят кандидатуру Коновалова на должность судьи КС 15 апреля

В 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. При этом, чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, кворум должен составлять не менее восьми судей. До назначения нового судьи на должность предшественник продолжает исполнять свои обязанности.