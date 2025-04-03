Сенаторы обсудят кандидатуру Коновалова на должность судьи КС 15 апреля«Ведомости» писали, что он – наиболее вероятная кандидатура
Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) обсудит кандидатуру полпреда главы государства в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС РФ. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«3 апреля 2025 г. в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича», – сообщил Клишас.
По его словам, кандидатуру Коновалова обсудят 15 апреля на заседании комитета по конституционному законодательству СФ. Клишас также напомнил, что СФ рассматривает вопрос о назначении на должность в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения представления президента РФ. Каждый судья КС назначается на заседании СФ в индивидуальном порядке тайным голосованием.
Источники «Ведомостей» в феврале предположили, что наиболее вероятная кандидатура нового судьи КС – Коновалов. Собеседник, знакомый с работой суда, назвал его самым очевидным для назначения.
В 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. При этом, чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, кворум должен составлять не менее восьми судей. До назначения нового судьи на должность предшественник продолжает исполнять свои обязанности.