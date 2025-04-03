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Сенаторы обсудят кандидатуру Коновалова на должность судьи КС 15 апреля

«Ведомости» писали, что он – наиболее вероятная кандидатура
Ведомости

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) обсудит кандидатуру полпреда главы государства в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС РФ. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«3 апреля 2025 г. в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича», – сообщил Клишас.

По его словам, кандидатуру Коновалова обсудят 15 апреля на заседании комитета по конституционному законодательству СФ. Клишас также напомнил, что СФ рассматривает вопрос о назначении на должность в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения представления президента РФ. Каждый судья КС назначается на заседании СФ в индивидуальном порядке тайным голосованием.

Источники «Ведомостей» в феврале предположили, что наиболее вероятная кандидатура нового судьи КС – Коновалов. Собеседник, знакомый с работой суда, назвал его самым очевидным для назначения.

В 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. При этом, чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, кворум должен составлять не менее восьми судей. До назначения нового судьи на должность предшественник продолжает исполнять свои обязанности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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